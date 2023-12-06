首階段電動小巴先導計劃僅收4申請　議員指反映業界不感興趣

公共交通運輸在面對鐵路競爭，同時要符合零排放的環保要求。航運交通界議員易志明今日(6日)在立法會提出口頭質詢，指有非鐵路公交的營辦商反映，隨着鐵路網絡的持續擴張，他們的生存空間不斷收窄、入不敷支，又要面對車輛綠色轉型，政府會否參考船隻資助計劃，由政資斥資購買綠色車輛，再交由非鐵路公交營辦商營運，政府有否措施加快綠色轉型，以及就過剩車輛提出解決方案。但政府指目前沒有相關計劃，而首階段電動小型巴士的先導試驗計劃，只收到4份申請。

議員陳紹雄指首階段電動小型巴士的先導試驗計劃已在11月17日截止申請，但申請宗數不似預期，反映業界對計劃沒多大興趣，畢竟電動小巴價格昂貴，即使政府資助額達8成，餘額亦是沉重負擔。

另一議員周小松引用疫情前10年的公共交通乘客變化，指港鐵在2008年的乘客佔比由34.7%，大幅上升至2018年的42.4%；同期小巴業界由16.1%下降至14%。他指乘客量下降會影到小巴業界的經營環境，無力向司機提供合理工資，服務質素亦難以符合市民期望，而按趨勢是未來的鐵路繼續擴張，小巴不斷萎縮，詢問政府有何實際措施，令業界在未來一段日子維持經營，得以向小巴司機提供合理工資。

運輸及物流局副局長廖振新回覆指當新鐵路項目落成，政府會檢視新發展區的交通需求，屆時小巴的接駁服務會有需要，乘客量亦有所增加。為維持小巴的可持續性，政府會以多管齊下協助業界，運輸署亦極積協助業界優化服務以改善營運狀況，如路線及車輛調配等，署方亦於去年年10月推行小巴路線實時到站資訊，營辦商可利用相關數據進行車隊管理。

環境及生態局副局長黃淑嫻指施政報告提及2024年上半年會制訂全港公共巴士及的士的轉型路線圖及時間表，就業界的綠色轉型，政府不排除提供資助協助營運商把車隊電動化，除百分百貸款擔保計劃外，同時亦會協助擴充充電設施。電動公共小巴方面，因市場上未有合適的型號能符合全日運作的需要，需時引入合適的型號。另又會動用8,000萬港元，就公共小型巴士推行先導試驗計劃，資助30輛公共小巴在不同路線進行12個月的試驗，而首階段截止時收到4份申請，環保署希望在2024年首季展開試驗，局方會同業界積極保持溝通，日後在推展其他試驗項目時，物色適合本地的方案。