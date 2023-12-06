議員斥改革父母對子女責任拖18年未立法　政府稱社會意見分歧

政府曾於2015年就《子女法律程序(父母責任)條例草案》進行諮詢，但最終表示暫不進行立法。有議員今（6日）指自2005年法律改革委員會提出建議後至今18年，仍未立法，詢問當局理據為何。勞工及福利局局長孫玉菡回覆指2015年公眾諮詢時社會有兩套截然相反的意見，但持反對意見者認為條例對有家暴背景的家庭引起更多問題，甚至製造麻煩，有損子女利益。

條例旨在改革關乎父母對子女的責任的法律，訂明法院於子女法律程序中裁斷某些問題時，須以子女的最佳利益作為首要考慮。法律界議員林新強提出質詢，指條例立法原意為釐清父母對子女應盡的責任及保障子女的利益，與協助離異父母化解矛盾沒有關係，而事務委員會於2016年2月及2017年5月通過議案，要求政府押後提交草案，直至為有關家庭提供更多支援措施，質詢當局目前已落實不少措施的情況下，仍不進行立法的理據為何。

孫回覆指公眾諮詢的反對者認為立法建議不單止不能協助離異父母化解矛盾，反而對有家暴背景的家庭引起更多問題，單親團體亦擔心就重大決定需取得另一方同意或需通知另一方的新規定，可能會製造麻煩，有損子女利益，團體要求政府立法前先處理離異家庭的配套服務，政府考慮意見後，認為應優先推廣父母在離婚後應共同承擔對子女的持續父母責任、親職協調服務等措施，待社會對立法發展有清晰前提下，再重提立法建議，直言社會未有共識前難以貿然推出法例。

議員梁文廣指接獲個案，有家庭非婚生小朋友的父母不再盡責任，其嬤嬤想申請監護權，但因為父母仍然在世，未能符合未成年人監護條例的規定。他指親人想處理事宜已有很多阻礙，詢問當局會否檢討條例，讓其他親人得到合適的監護權利。孫指政府此刻未計劃就未成年人監護條例做檢視，而該個案可以透過保護兒童及少年條例第213章處理。

針對追討贍養費，議員周浩鼎追問會否考慮成立贍養費管理局，民政及青年事務局副局長梁宏正指現階段仍然探討可能性，而有關關於法律的建議，在香港要審慎考慮，因有部分涉及限制個人權益和私隱的情況，亦要平衡公眾利益，政府未來會透過關愛基金推出和贍養費有關的服務。

圖說

政府曾於2015就《子女法律程序(父母責任)條例草案》進行諮詢，但最終表示暫不進行立法。