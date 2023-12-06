今年第三季新獲信貸消費者量按年增32%　應繳結欠升近16%

信貸資料服務機構環聯發布最新《2023年第三季信貸行業分析報告》，指隨着經濟指標日趨穩定加上政府的積極措施，信用卡持有人於香港經濟呈現復甦迹象的大環境下，持續充分使用信用卡。在今年第三季，所有風險級別之消費者的平均信用卡額度使用率，均較去年同期有所上升，帶動信用卡結欠大幅增長。同時，香港新獲信貸消費者數量按年增長32%，幅度為疫情以來最高，顯示消費者信貸活動增長趨勢強勁。

報告指，儘管新增信用卡宗數按年下跌12.2%，今年第二季新增信用卡的平均信用額較去年同期高出10.1%，反映金融機構更願意以信用額度，滿足不斷提升的消費需求。現有的信用卡戶口亦反映消費者開支增長，今年第三季應繳結欠按年增加15.9%，人均結欠則按年增加14%，而現有信用卡的總信用額亦較去年同期增加2.7%。

所有風險級別之消費者的平均信用卡額度使用率，在今年第三季均見上升，增幅最大為次級風險級別和次優風險級別，分別上升5.5個百分點及3.2 個百分點。超優級別的信用卡持有人消費則較謹慎，信貸額使用率僅上升半個百分點。信用卡額度使用率及應繳款項結欠上升，受強勁的零售活動帶動。單在今年8月，零售業銷貨價值按年增長13.7%，而今年首八個月的合計零售業銷貨額臨時統計數字則按年上升19.3%。

報告又指，隨着零售消費回升，加上金融機構尤其是虛擬銀行的推廣活動支持，循環貸款新增宗數持續增加。今年第二季，新增循環貸款宗數按年增加22.3%，但平均結欠則較去年同期減少11.2%。循環貸款的客戶一般為風險較高的消費者，平均結欠下跌反映金融機構的態度更趨審慎，為新增循環貸款設定較低的信貸額度。