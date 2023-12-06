港明年10月舉辦首屆演藝博覽　引入國際級表演料吸3萬人次觀賞

新冠肺炎疫情後，本港要恢復旅遊業仍需努力。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（6日）回覆議員書面質詢時表示，未來一年旅發局會有多項措施吸引旅客，包括結合中西節日和大型活動，鞏固香港作為「亞洲盛事之都」的地位；近年亦推出「西貢海藝術節」和「行山徑改善計劃」等具文化特色的綠色旅遊項目，當局正積極推動這些項目的新階段。而未來亦會舉辦不少國際級表演藝術節目，預計可吸引3萬人次觀賞演藝博覽的節目。

根據文件指出，早前港府推出的「Hello Hong Kong(你好，香港！)」全球大型宣傳活動，旅發局已派發約200萬份價值港幣100港元的「香港有禮」旅客消費優惠券，吸引旅客。而在2023年文體旅局亦有舉辦及支持多項大型盛事，當中不少是首次舉辦或在停辦多年後實體復辦的活動，至明年10月14至18日，文體旅局將會舉辦首屆「香港演藝博覽」，包括演博節目、國際精品演出、項目推介、講座、展覽及一系列交流活動，有助匯聚國際級表演藝術節目於香港，吸引旅客，預計會有800至1000名來自境外及500名本地的藝術人員參與。

楊潤雄又指，今年《施政報告》提出優化本地旅遊，「本地特色旅遊鼓勵計劃」將於明年第一季推出，提供更多深度遊行程設計及培訓等。另外，旅遊事務署正與旅發局檢討「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，期望明年訂立方案，為旅客帶來新的體驗；當局又計劃在沙頭角推廣文化生態旅遊，長遠會與深圳市政府共同研究在香港沙頭角和深圳沙頭角發展文化旅遊區的可行性。