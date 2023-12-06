議員促成立委員會支援中產　當局稱考慮應否調整經常性稅務措施

當局對中產支援不足，不但交稅多、福利少，議員李鎮強今（6日）在立法會大會上提出口頭質詢，要求加強對中產人士的支援，財經事務及庫務局局長許正宇表示，在考慮是否應該調整經常性稅務措施，例如增加新免稅額，或扣稅項目時，必須要審視有關建議對公共財政帶來的影響，有關建議是否違反稅制簡單以及公平的原則，力求減低納稅人的稅務負擔以及為公共財政穩定之間取得平衡。

李鎮強指「估唔到局長喺主體答覆答咗啲咁行嘅答案」，根本沒有正面答覆問題，證明政府根本未必了解中產階層面對的困難，包括他們剛夠能力購買私樓，同時不合資格申請公屋以及其他的政府福利，加上現在利息高物價貴樓價高，中產家庭住屋佔開支的4成，對比公屋的只有12%，基層家庭相對儲得多錢，很多中產都是餐搵餐食餐餐清，他們的下一代更加買不起樓，看不到將來，詢問當局會否認真考慮成立中產事務委員會，了解何為中產夾心，幫中產儲錢。

許正宇回應指，當局的工作即使沒有中產委員會，但認為是實質看件事，而不只是純粹看形式，又指參考過不同地方以及定義，中產主要是對生活成本的擔心、工作未來前景、房屋問題以及負債問題，而過去當局在施政報告採政報告都是維持上述幾點展開，認為實際重要過形式。

議員梁美芬則提到，長者2元全港搭是不少退休中產獲得的唯一好處，指政府「郁都唔好郁」，又指不少市民退休後就中產變無產，醫療保險只要索賠一次就沒有，詢問當局在醫療保險方面有無政策輔助。議員張宇人則認為當局應資助中產家庭子女，就讀私立或國際小學，幫助中產子女選擇自己想讀的學校，接受更好教育。