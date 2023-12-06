涉兩度非禮女網友　前港超門將葉嘉宇獲判無罪

曾效力港超球隊，現效力丙組球會駿達的26歲門將葉嘉宇，去年12月以慶生為名相約女網友初見面，期間被指駕車到天水圍一僻靜地方兩度非禮對方。葉嘉宇被控兩項非禮罪，他不認罪受審，今日（6日）在屯門裁判法院獲判無罪。辯方裁決後申請訟費，控方反對，裁判官最終批准辯方申請。

26歲被告葉嘉宇，被控於2022年12月15日在天水圍天華路兩度非禮女子Ｘ。現年21歲女事主Ｘ在審訊時稱，2021年12月透過Instagram認識被告，案發當日兩人第一次見面。期間，被告駕車載她到天水圍天華路一處，被告在車上多番問她可否做他女朋友，她拒絕後，被告仍舌吻她，甚至推她到後座，雙手「揸」她的胸，再伸手入裙隔內褲掃她的下體，她連番說「唔好」，被告卻置若罔聞。

被告在審訊時自辯指，他覺得事主答應做他女友的請求，當日在車內X沒有反抗，例如在接吻過程中，X有伸出舌頭。裁判官裁決時指，本案是一對一案件，關鍵在於事主證供是否可信。裁判官指，事發後被告和X仍有在instagram繼續聊天，X亦主動聯絡被告，因此對X的說法有保留，裁定控方未能在毫無合理下舉證，判被告罪名不成立。

案件編號：TMCC 1899/2023