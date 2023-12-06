截至10月92廣東省醫護來港交流　第二批交流項目涵蓋眼科

醫管局於去年9月推出「大灣區醫療人才交流計劃」，衞生當局表示，截至今年10月底，共92名廣東省醫護來港交流，醫管局正籌備第二批交流項目，在廣東省衞健委統籌下，預計會有逾百名在廣東省不同城市的醫護於明年首季赴港交流，亦將涵蓋更多醫療專業領域，包括眼科。

當局回覆議員質詢表示，交流計劃以廣東省作為試點，涵蓋醫生、護士、中醫專家、放射師等不同臨床醫護專業，截至10月底，累計已有來自廣東省不同城市共10位醫生、70名護士、7位中醫師和5名放射師先後來港，在醫管局轄下醫院開展不同形式交流。當局指，有限度註冊的有效期一般最長為3年，期滿後可申請續期，而首階段交流的10名醫生來港為期一年，並已獲醫務委員會批准有限度執業註冊。

當局表示，醫管局已與澳門衛生局達成共識，開展「澳門醫生專科培訓計劃」，預計第一批澳門醫生將於明年首季起來港參加培訓。當局又指，已安排醫管局放射師於明年首季到廣東省三甲醫院進行技術交流，醫管局亦逐步計劃與內地其他地區或城市探討建立雙向人才交流，期望可於明年陸續落實相關安排。