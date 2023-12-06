浸大研新法減輕阿茲海默症　研究已刊國際學術期刊

阿茲海默症是最常見的認知障礙症，香港有逾10萬名長者患有此症。香港浸會大學的研究團隊，開發一種創新的藥物傳送方式，透過改造「外泌體」，聲稱可將從中草藥鉤藤提取的生物活性化合物，攜帶到患有阿茲海默症小鼠的大腦中，有效改善認知功能和運動能力，並減輕阿茲海默症的症狀。相關研究已刊登於國際學術期刊《Nature-Signal Transduction and Targeted Therapy》。

目前阿茲海默症並無根治方法，現有的治療只能延緩疾病的發展、改善症狀。浸大過往研究發現，中藥鉤藤的生物活性化合物「柯諾辛鹼-B」 ，能有效治療阿茲海默症，惟血管和腦之間的血腦屏障，會影響大腦吸收柯諾辛鹼-B。為此，由浸大中醫藥學院領導的研究團隊，開發一種利用外泌體將柯諾辛鹼-B傳遞至大腦的新方法。

外泌體是由細胞釋放出來的細胞外囊泡，可以在細胞之間運送分子，而近期研究顯示，外泌體更可成為輸送藥物的載體。為評估外泌體是否阿茲海默症的有效藥物載體，研究團隊操控小鼠的神經元細胞，使其產生更多含有轉接蛋白Fe65的外泌體。其後，團隊在實驗模型中發現，Fe65能增強外泌體對阿茲海默症典型特徵，即澱粉樣蛋白前體水平較高的神經元細胞的靶向性，以及與這些神經元細胞相互作用的能力，換而言之，經改造的外泌體可用作阿茲海默症的藥物載體。

為評估柯諾辛鹼-B作為阿茲海默症藥物的潛力，研究團隊將柯諾辛鹼-B，載入經改造的外泌體中，再注射至患有阿茲海默症的小鼠體內。結果顯示，載有柯諾辛鹼-B的改造外泌體，可提升小鼠的自噬活動，並穿過血腦屏障，將柯諾辛鹼-B傳遞至大腦，從而令累積的澱粉樣蛋白減少30%。此外，研究人員為阿茲海默症小鼠進行各種行為測試，包括旋轉棒測試等，發現注射載有柯諾辛鹼-B的改造外泌體，可恢復小鼠25%認知和活動能力。

浸大中醫藥學院副院長（教與學）李敏指，研究顯示外泌體有潛力成為一種向大腦輸送藥物、用以治療阿茲海默症的新方法，有望為未來發展出治療阿茲海默症的藥物帶來希望。團隊期望，相關研究最終能造福長者、神經退化的高風險人士，以及神經退化性疾病的患者。