工展會12.16維園開鑼　首設餐酒攤位　20套1蚊鮑魚福袋搶手

為期24日的工展會將於下周六（16日）在銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆展覽將雲集逾900個戶外攤位，分10大主題展區，包括掃年貨必不可少的參茸海味湯料區，亦首設賣餐酒的攤位。大會亦有參展商推出數百項1港元或1折產品，例如限量20套價值502港元的鮑魚福袋只售1元；以及20個1元NMN抗衰老保健品（價值699港元）。一般入場費為8港元；長者可免費入場。大會亦配合港府「夜繽紛」活動，所有人在每晚7時起均可免費入場。

今屆「工展會」設有10大主題展區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」等，而疫後首復設的「潮飲‧潮食區」30多個攤檔除了提供眾多本地及環球美食，今年更首設酒精類飲品的攤位，提供紅、白酒、手工啤酒、日本威士忌及雞尾酒等，供入場人士邊行展覽，邊品嘗美酒佳餚，體驗嶄新的工展會。

場內着數方面，大會指聯同參展商攜手推出開鑼、聖誕及閉幕的3重購物優惠時段，數百項精選產品將低至1元或1折發售，例如限量20個1港元抗衰老保健品NMN（價值699港元）；1港元鮑魚、花膠雞湯等福袋套裝（價值502港元）；亦有2港元一公斤泰國米等。大會續指市民以指定電子支付工具付款可享額外折扣，亦透過抽獎及遊戲送出400萬港元的獎品。

今屆工展會大部分日子開朝11晚9，入場門券每張8港元，小童、長者及殘疾人士可免費進場。而為配合港府「夜繽紛」活動，工展會於聖誕假期期間(23日至31日)延長開放時間至晚上10時，市民每晚7時後更免費入場，最後一天則提早至晚上8時關門。

香港中華廠商聯合會會長史立德表示，雖然近期眾多港人逢周末北上消費，但工展會為香港年度盛事，亦是香港人集體回憶，有信心在「有得食、有酒飲」等新元素下，能夠擴大消費群，留住市民，又說延長開放時間能方便打工仔放工掃街掃貨，又預訂夜間免費入場能助延長熱鬧的時間，不擔心市民等至晚間才入場，很有信心突破過去過百萬人流、逾10億港元的生意額。