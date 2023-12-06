政府擬修例允電子派送「牛肉乾」　告票或不貼車身

本港已引入電子形式的交通罰款（俗稱電子牛肉乾）措施，行政長官會同行政會議昨日決定，進一步修訂現時多條交通條例，允許電子方式派送予車主，告票或未必一定貼車身。草案獲立法會通過後，條例會自運輸及物流局局長以憲報公告指定的日期起實施。目標是在明年、即2024年開始逐步推行電子執行交通法例的制度。

政府提交立法會的文件指，現時條例規定，罰款通知書須面交予掌管涉事車輛的人或固定於涉事車輛上，又或以郵遞方式送達登記車主／違例司機。鑑於交通條例第237章和第240章的現行架構不容許以電子方式發出罰款通知書(「電子罰款通知書」)，必須修訂相關法例，才可推行電子交通執法。不過，將來政府亦會保留以紙本方式發出罰款通知書的做法。

政府會向立法會提交附件A的《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條例草案》(「條例草案」)，以修訂《定額罰款(交通違例事項)條例》(第237章)、《定額罰款(刑事訴訟)條例》(第240章)和《道路交通條例》(第374章)，容許執法部門就交通罪行或違例事項，以電子方式發出罰款通知書。) 並要求登記車主、各類牌照和許可證的持有人及駕駛執照持

有 人 向運輸署署長提供 可聯絡到他們的電子聯絡方式 (即電郵地址或電話號碼 )，並須在更改其電子聯絡方式後 72 小時內通知運輸署署長；以及採用電子方式發出《道路交通條例》的通知書。

由於電子罰款通知書的格式或會因軟件發展和更新而有較頻密改動，為方便適時更新其格式(例如日後加入條碼、二維碼和剔選空格)及繳款資料(例如新增或更改繳款方式)，以及提高編輯格式的靈活性，政府又建議作出若干修訂，包括廢除第237章和第240章所規定的罰款通知書訂明格式，另行在第237A章附表和第240A章附表中僅訂明罰款通知書須載有的基本資料等。