上年度32工程造價升逾10億　7議員聯署促內會設小組監督

政府近年多項工程造價飆升，動輒數以10億港元計以上，已引起廣泛的公眾關注。7名議員聯署向立法會內務委員會提出申請，希望建議在內務委員會轄下成立「工務工程效益成本管理研究小組」，以檢視政府的工務工程的各項管理、招標的程序和相關事宜，並監督其施工的進度。

2022至23年年造價超過10億港元的工務工程達32個，其中造價最高的為北區醫院擴建計劃，達​​325.82億港元。聯署的議員包括吳秋北、黃國、陸頌雄、郭偉强、梁子穎、鄧家彪及陳穎欣，希望可建議成立「工務工程效益成本管理研究小組」，指政府需要在推動城市發展及善用公共財政兩者之間必須取得平衡，因此希望成立小組委員會，以檢視和督促政府相關工作，並監督其施工的進度，以及就推動使用新科技提升工程效益而作出討論及建議。

小組擬議工作計劃包括檢討政府招標的機制，以鼓勵工程顧問及承建商提升效益，節約成本；檢討項目管理，研究從項目的規劃、設計、管理上減省成本，並加強監管項目估算及開支，以遏止項目超支及工程延誤；強化立法會在審批工程項目上的角色，促請政府披露更多有關工程項目的詳細資料、設計流程、成本計算等，以提高透明度及問責性；以及推動使用新科技，可參考海內外經驗，以提高工務工程項目的成本效益。