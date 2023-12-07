專家倡多項預防措施應付大疫症　包括嚴篩發燒或患病入境旅客

本港經歷三年疫情後進入後疫情時代，防疫措施早已放寬，但專家警告切勿鬆懈，因無人知道大疫症何時再臨。港大微生物學系講座教授袁國勇與港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅等學者今日（7日）在報章撰文，本港應為未來應對疫情做好準備，在外防輸入方面，建議非疫情期間亦要嚴格篩查發燒或患病的入境旅客，在各邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客，並成為常規做法。檢測確診者及指定病例之標本，應續以次世代排序法查找病原。旅客亦需時刻佩戴口罩，並接受流行病學追蹤，邊境管制亦要減少豁免，防止感染個案流入本港。

他們呼籲提升相當公共衞生標準以及檢測應急能力，醫管局及衞生署應具備快速擴大各種核酸檢測的設備、人手及技術，以便短時間內啟動大流行模式，私營醫院和診所的防疫設備，應該與公立醫院看齊，以便於大流行期間分擔公院壓力。他們同時建議政府可研究逐漸淘汰舊式安老院舍，研究興建具備駐場醫護人員及醫療設施的大型一站式安老城，減少因小病到公立醫院。政府亦可研究為新建高層住宅訂立防疫標準，並為舊有大樓做改善工程，例如排污水管和天井設計，減少垂直傳播再發生。

另外，袁國勇今日(7日)在電台節目上表示，新冠疫情期間，私家醫院將有高感染風險的洗腎及洗血病人轉到公立醫院，加重公立醫院壓力。為應付日後可能出現的新疫情，本港私家醫院應提升傳染病控制能力。他指出，目前私家醫院缺乏處理傳染病患者的能力，沒有負責感染控制人員，認為應設置負氣壓病房及前室等設備，亦應培訓相關人手。私家醫院由政府批地，有收益之餘，營運多屬非牟利性質，有能力提升設施。