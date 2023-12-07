涉取國安案證物被控妨礙司法　李卓人姨仔鄧燕梨認罪還押候判

正在服刑的前職工盟秘書長兼前支聯會主席李卓人，其姨仔鄧燕梨早前因涉嫌在執法部門持法庭手令搜查一處所之前，先後兩次取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，包括電腦和電話，圖阻礙調查。她被控一項「妨礙司法公正」罪，案件今日(7日)在西九龍裁判法院再提堂。被告認罪，裁判官指，被告行為是經思考和部署，監禁無可避免，下令被告還押至12月21日判刑，期間先為被告索取背景報告。

63歲被告鄧燕梨，報稱無業。辯方求情指，在執法人員調查過程中，被告充份合作，她沒有深思熟慮銷毁證據，只是沒有想後果下，一時間的魯莽愚蠢行為。辯方又指，執法人員事後成功開啟有關電腦和手機，裡面的資料似乎沒有罪證，基本上被告的作為沒有構成實質影響。雖然控罪嚴重，同意需要判監，冀法庭考慮到被告背景及悔意，採納較低量刑起點。

被告被控於2023年3月9日，在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即在香港警務處向鄧燕娥位於九龍荔枝角百老滙街117號美孚新邨一單位住所進行搜屋之前，於上述日期兩度進入該單位，以從該單位移除關乎受調查人該鄧燕娥的相關案件證物，從而阻止該等案件證物被檢取及/或干擾該等案件證物。

案件編號：WKCC 4112/2023