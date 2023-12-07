引20萬人北上消費為例　議員：只求與內地融合忽略港優勢不智

現時本港有不少中資企業。立法會今日（7日）辯論「充分發揮中資企業作用，促進香港融入國家發展大局」的動議，社福界議員狄志遠現時每天有20萬人北上消費，對內地的商店老闆來說，可以說是求仁得仁，反問「但這是否我們期望的融入(國家發展)效果」。他相信融入國家發展的效果應該是兩地雙贏，只求融入而忽略優勢，是不明智的想法。

他續稱，如果將融入國家發展與保持香港獨特優勢對立起來，亦屬錯誤的理解，認為兩者是相輔相成。他又強調如要香港作為中國和國際接軌的樞紐，就必須保持香港獨有的制度及核心價值，包括不受政治干預的法治系統及司法運作、民主、自由、新聞自由等。

中資企業來港，議員謝偉銓直指不會影響本地企業和人才發展，因為來港的中資企業，大部分都會在香港註冊成立公司，而他們聘用的人大部分為本港居民。他認為如果要充分發揮中資企業嘅作用，政府有必要檢視過時與不合理的制度程序，例如在招標和審批方面，對於一些嶄新嘅技術、設計，以至建材等建議，不應只在乎是否取得歐美國家認證，而無視國家制訂的標準，以更好地利用中資企業的技術同產能優勢。

港府近年亦成立引進重點企業辦公室，議員黎棟國指引進首批在港落戶或擴充的20多間企業當中，中資企業就佔了大部分，認為讓中資企業在香港這片土地上持續投入，是保持香港繁榮穩定的不二法門。為了推進大灣區建設，他認為政府可考慮與廣東省政府合作，共同組建大灣區高質量發展基金，利用外匯基金支持貨幣基礎支持組合以外的部分資產，再加上包括部分中資企業在內的商界，共同投資大灣區內的產業項目，緊扣創新科枝藍圖之餘，亦可配合北部都會區的建設。

另一議員黃英豪則建議委任中企代表進入行政會議，或引入中企代表至與「八大中心」，即國際金融中心、國際創新科技中心等相關的諮詢委員會，認為在涉及內地層面他們可以協助和內地溝通。