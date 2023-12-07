瓦解電話放債高利貸集團　主腦等22人落網

鑑於今年首三季新界北總區內，有關收債的刑事恐嚇及刑事毀壞等案件有所增加，主要為上門淋油、電話及短訊恐嚇等案件，大多涉及電話放債活動，執法部門於本月5至6日展開代號「鎮惡」行動，成功瓦解一個活躍區內的非法放債集團，並搗破集團位於荃灣一個約200呎工廈單位的電話放債中心，在新界及九龍多區拘捕22名中國籍男女(22至48歲)，包括集團主腦、骨幹成員、4男1女(22至47歲)行動組成員以及傀儡戶口及電話號碼登記人。

據調查所得，涉案放債集團透過電話隨機接觸潛在受害人，以無需審批、快速批核作招倈，吸引大量有現金急需人士。雙方繼而透過通訊軟件繼續聯絡，當放債集團了解受害人家庭背景，並收取其身份證和住址證明後，若不法分子認為他們有把握成功收債，便會將貸款存入借貸人戶口，其過程簡單方便，無需見面或簽署文件。然而，有關貸款利息及手續費高昂，受害人需每周還款約兩成利息，直至還清本金為止，轉化年利率高逾2950厘。

一旦受害人無力償還貸款，行動組成員便會不擇手段以非法方式，迫使事主及家人還錢。此外，涉案集團亦利用傀儡戶口收取還款，並由骨幹成員取走用作購買名貴物品，分別自用或變賣將黑錢洗白。行動中，執法人員亦檢獲85萬港元現金，以及共值逾370萬元的金器、名錶及一輛值80萬元的保時捷跑車等名貴財物。此外，人員亦檢走大量電話、銀行卡及借貸紀錄等。涉案22人分別涉嫌「以過高利率放債」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等，現已被扣留調查。