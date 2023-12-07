擬引入專利盒稅務優惠　明年首季向立會提交草案

政府推動本港創新科技的研發，商務及經濟發展局局長丘應樺今日(7日)指政府同時關注知識產權的保障，計劃明年引入「專利盒」稅務優惠措施，針對於香港境內從事的研發活動，向相關知識產權的營商納稅人提供稅率減免，預計明年第一季會將法案提交立法會；當局亦計劃重組本地專利代理服務，相信有助提高服務品質和培養專業人才，支持專利制度發展。

丘應樺在一個論壇上致詞指知識產權是當前世界經濟的重要基石，研究顯示，2019至2021年期間，香港的知識產權產業對本地GDP貢獻32.7%，相關領域的就業人數佔總就業人口近三成，凸顯知識產權在經濟發展的關鍵角色。他指隨着人工智能迅速進展，對版權保護的需求日益增加，明年政府會進行公眾諮詢，聽取持份者對加強人工智能生成作品版權保護的意見，支持香港的人工智能技術發展。

政府亦指本港的知識產權法與國際標準一致，最新於5月生效的版權條例，加強了對現今複雜數碼世界的版權保護，有助確保交易安全透明。政府續指本地的大學和研究機構，過去產生大量有價值的知識產權，其中科技園與30多個世界一流的大學和研究機構合作，29個實驗室正在進行各領域的研究，包括生命科學與醫療、人工智慧和機械人技術等。

為支持創新發展，政府計劃從明年起，增加各大學技術轉移辦公室的年度資助額至1,600萬港元，當局亦會設立一個新型工業發展辦公室，並推出100億港元的「新型工業加速計劃」。