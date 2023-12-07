議員倡擴闊大灣區青年就業計劃　納入副學士職專畢業生

政府強調要搶人才，但外界認為培訓本地人才更重要。議員林振昇指隨住政府銳意推動新型工業化，當中涉及生命健康科技等產業的發展，港青到內地的實習經驗可以鞏固他們的知識基礎，培養未來的人才，建議現行的大灣區青年就業計劃可以擴闊，讓副學士和職專畢業生都可以參與，予他們機會充實自己，為未來的事業發展做好準備。

在青年就業方面，林振昇指本港過去修讀科技相關的學生為數不多，其中一個原因是香港缺乏成熟的創科產業支持，導致日後的發展空間有限，他認為須吸引更多中資企業來港，甚至落戶香港設總部、推動產業發展，為本地創科青年創造空間。

法律界議員林新強認為現時本地不少專業服務人才都在中小企，而中資企業更傾向同規模龐大的外資企業合作，肥水流入外人田，無形中令香港專業人士較少參與國家發展機會。他希望政府能採取積極措施，鼓勵更多中資企業聘用香港的專業服務人才，共同成長，攜手開拓一帶一路市場，更好地讓香港融入國家發展大局。

為推動香港充分發揮中資企業作用，議員容海恩指政府應制訂更加友好和有利於中資企業發展的政策，包括更多的稅務優惠、市場准入便利和簡化行政審批等措施，增加中資企業來港投資和發展的誘因，進一步拓展與內地城市的合作領域，尤其是在金融、基建及創新科技等領域，共享資源，發揮「一加一大於二」的效果，實現互利共贏，政府應加強與高等院校和研究機構的合作，培養有關領域專業及管理人才。