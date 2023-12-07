6男涉與14歲女童性交被控　准保釋押後至明年2.1再訊

年約14歲女童今年透過交友程式認識多名本地男子後，在一個月內疑與他們分別發生性行為。涉案的6名男子包括消防員、教師和地政主任等，他們被控「與年齡在16歲以下女童非法性交」、「與21歲以下女童作出肛交」及「管有兒童色情物品」等罪，案件今（7日）於西九龍法院再提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求，把案押後至2024年2月1日再訊，並希望律政司儘快完成法律意見，若需轉介區院，則應儘快備妥有關文件。期間6名被告俱准保釋。

6名被告依次是譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber）。控方申請押後，以便索取律政司法律意見。原本還押的文家榮，今獲准以10萬港元保釋，不得離港，須每日到警署報到。

他們分別被控於2023年5月3日至6月2日期間，分別於悅品酒店荃灣、旭逸酒店荃灣、荃灣福來邨永寧樓一單位及荃灣絲麗酒店，與14歲女童Ｘ非法性交。曹杰庭另被控一項與21歲以下女童作出肛交罪，指他在5月29日在旭逸酒店荃灣，與Ｘ肛交。黃栢康另被控於6月2日在荃灣絲麗酒店襲擊Ｘ，文家榮另被控在6月19日，在荃灣綠楊新邨一單位管有兒童色情物品，即兩張相片。

案件編號：WKCC 2684/2023