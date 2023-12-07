中大教務會通過政政學系重組　學生代表批漠視民意

創立超過50載的香港中文大學政治與行政學系，近年收生人數卻大減，學系面臨重組。據指有關重組方案昨日在教務會通過，將會呈上校董會。有學生擔心政政系將來被置於新學院下，角色會被矮化，有學生成立關注組要求暫緩重組和延長諮詢期。中大則指，大學教務會全票通過組成新學院，並無與會者表示反對。但政政系會引述教務會學生代表指，會議中並無就組成新學院投票，批評校方漠視民意。

社科院跨學科課程檢討小組去年點名指政政系收生人數和分數欠佳，計劃將該系與全球研究、數據科學與政策研究課程組成一個新學院。關注組及政政系會近日發起網上問卷，收回92份來自本科生、碩士或博士生以及教職員的回覆，當中95.7%受訪者認為校方的諮詢工作「非常不足夠或不足夠」，94.6%受訪者則指合併計劃「倉卒或非常倉卒」；79.3%則指「自己不了解或非常不了解合併計劃」。

有關重組方案，中大昨向傳媒指，教務會會議上並無與會人士提出反對意見，亦無討論「政政合併關注組」的問卷調查，而教務會會將成立新學院的決議交予校董會討論及通過，但暫時未知校董會召開會議日期。

政政系會則表示「不全然反對重組計劃」，惟指重組計劃內容空泛，仍草草在教務會上通過，屬操之過急，又指問卷調查結果反映同學未充分了解重組，受訪人數較院方的諮詢多，更有認受性並更代表民意，教務會卻置之不理。「政政合併關注組」則指事件反映院校作風愈趨專制，院方舉行公聽會至教務會通過方案的過程不足兩星期，新學院的運作方式「至今仍無人知曉」，而校方早前所做的諮詢只屬「找人撐腰」，而非重視師生意見。教務會學生代表認為，校方諮詢工作未完善，希望籌備新學院時，院方承諾重視學生意見，在籌委會加入學生代表。