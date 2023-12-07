液態可卡因扮紅酒運港澳　三台馬男女分別在兩地落網

三名台灣及馬來西亞男女涉嫌協助犯罪集團，偷運偽裝為紅酒的液態毒品可卡因前往港澳，三人分別在兩地遭拘捕。本港執法部門今日(7日)表示，早前與澳門當局根據線報及經深入調查後，鎖定有國際販毒集團將「液態可卡因」偽裝成紅酒，經外地偷運到香港及澳門。當局稱，兩地於本周二(5日)進行聯合收網行動，合共拘捕兩男一女，均已被扣留調查。

港澳執法部門共檢獲16支各1.5公升(共24公升)的液態「可卡因」毒品，其中香港執法部門表示，該批毒品市值約880萬港元，而澳門當局則估計烘乾後將有6公斤毒品，市值2,640萬澳門元。

香港方面，執法部門在香港截獲一個可疑包裹，內裏載有4支裝有懷疑「液態可卡因」的紅酒樽。於是，人員根據調查掩至荃灣青山公路荃灣段一間酒店，拘捕一名23歲馬來西亞男子，相信有人以紅酒樽及包裹作掩飾進行販毒。該被捕人稍後將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(8日)於西九龍裁判法院提堂。

至於澳門方面，被捕的台灣男子姓范，28歲，報稱服務員；台灣女子姓李，27，報稱無業。當地執法部門表示，在本周日(3日)發現兩名可疑男女入境，並入住路氹酒店，他們步出房間時遭截查，人員在其客房及一間托運公司，共搜出12支液態可卡因。

他們供稱首次到澳門，惟在查問下僅表示是協助「朋友」從美國將「紅酒」乘搭航班帶往澳門，旅費同樣由「朋友」提供，二人在事成後收取不法集團20萬元新台幣(折合約5.1萬澳門元)，其餘則拒絕交代。他們被控販毒罪，今日上午移送檢察院偵辦。