訂立預設醫療指示　學者冀加強醫護培訓及公眾教育

立法會昨日首讀及二讀關於「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的《維持生命治療的預作決定條例草案》。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授鍾一諾今日(7日)出席一個電台節目表示，訂立法律框架後，會增加對醫護人員保障，可消除法律上疑慮。

鍾一諾舉例，有癌症病人訂立預設醫療指示不接受搶救，惟因意外撞車昏迷，與預設指示內容屬兩回事，救護人員出於良好意願搶救病人亦有法律保障。當局有需要增加醫護對預設醫療指示之培訓，尤其是接觸晚期病人的醫護人員。他表示針對大眾的教育亦需要增加，坊間有許多誤解，市民不清楚甚麼是預設醫療指示，他強調相關指示是讓臨終病人訂立，一般成人若不是病人，沒有不能逆轉情況，純粹覺得指示好而訂立，則屬誤解。

而「毋忘愛」總幹事楊美蓉則在同一節目指，根據機構經驗，許多年輕人也會訂立預設醫療指示，例如有機會打波後突然陷入昏迷變成植物人，不想作入侵性治療搶救，有關預設醫療指示也可生效。楊又指，

他們協助病人訂立預設醫療指示，會要求病人必需與家人商量，因往往病人到臨終階段，不論家人決定是否搶救也可能會有遺憾，因此要考慮家人感受，最終病人若已昏迷，亦要由家人向醫護人員出示文件。