恐流感大爆發公院爆煲　葛珮帆促政府交代應對細節

社會上有強烈聲音批評政府應對疫情後知後覺，雖然3年疫情已過，但無論內地及本港的流感過案大幅增加，戴口罩日子或重臨，公立醫院爆煲。議員葛珮帆等兩名議員去信立法會衞生事務委員會主席，要求當局交代應對方法的細節，以及會否考慮研究跟隨澳門的應對措施。

葛珮帆及梁熙在信中指出，今年香港迎來疫後首個沒有口罩令的冬季流感高峰期，政府指出隨着天氣、氣溫下降，加上節日來臨，市民多了參加室內聚會，甚至可能去外地旅遊，預計上呼吸道感染，包括流感的個案將會增加，預計會出現高峰。

她指加上近期內地確診上呼吸道感染人數上升，引起世衞關注，有學者指隨着本港與內地來往頻繁，憂慮對本港產生一定程度的影響。據統計，本港錄得的肺炎支原體個案亦由1至7月每月約10多宗，至8月起每月有過百宗，或對公立醫院及私家醫院病房輪候情況造成壓力。

實際上，澳門近日公布措施，要求進入及逗留於長者或康復院舍等設施的訪客和員工，須全程戴外科口罩，只可在飲食及其他必須情況下才可暫時脫下；訪客若出現發燒、咳嗽等呼吸道病徵，或確診新冠，不可進入院舍；而員工有病徵則應及時求醫，確診新冠亦不應回院舍。

有鑑於此，她要求委員會促請當局交代有何措施應對本港上呼吸道感染個案增加和紓緩醫療壓力並公布有關細節，及會否考慮研究跟隨澳門的有關措，以保障長者及兒童等免疫能力較低的高感染風險群組的健康。