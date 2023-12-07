前高級警員被判革職申覆核遭拒　官指案件無可爭辯之處

一名前警員指早前接受警務處紀律聆訊，被裁定「行為可能致使公共服務聲譽受損」，被判保留退休福利下迫令退休，他提上訴卻被改判褫奪退休福利下革職，他認為此裁定對他不公，於前日入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令撤銷該決定。高院法官高浩文經考慮後，於今日（7日）頒下判詞，拒絕前警員的司法覆核許可申請。法官指該前警員未能提出可爭辯理據，並認為沒有成功機會。據判詞披露，該前警員在職時曾與女子進行性交易，導致須接受紀律聆訊。

申請人是陳健敏，擬答辯人是警務處處長蕭澤頤。據入稟狀指，申請人是一名前高級警員，早前被控3項行為可能致使公共服務聲譽受損，須進行紀律聆訊。他承認1罪，並在聆訊後被警隊紀律主任裁定另1罪的指控成立，作出嚴厲譴責，及下令保留退休福利下迫令退休。申請人不服裁決作出上訴，不過警務處副處長（管理）於今年8月頒令稱判罰太寬容，並改判褫奪退休福利下革職。

據判詞披露，該3項指控包括陳於2012年至2015年間，曾拍攝1名女子的不雅照片、於2015年與該女子有不當性關係及於2016年不當取用屬於屯門區少年警訊會所的支票，在支票上填上10萬港元並拍照發送與前述的女子。陳承認第3項控罪，經紀律聆訊後被裁定第2項控罪罪成。陳稱紀律存在程序不公，因關鍵證人，即涉案女子拒絕到場作供，使他未能作出盤問。陳又指原本他就裁定提出上訴，卻被加重其懲罰，且沒有任何機制可提出上訴，裁定對他構成不公。

判詞指就有爭議的控罪，聆訊主要須裁定陳與該女子性交是否性交易。據紀律聆訊裁決指，其主要依賴陳曾招認稱性交後確有付款，根本沒有依賴該女子的口供，故並不存在程序不公。就加重懲罰一事，判詞指如非陳提出上訴根本不會改變懲罰，且是副處長認為刑罰過於寬容才決定更改，法庭不應作出干預。綜合而言法官認為案件沒有可爭辯之處故拒絕陳的申請。

案件編號：HCAL 2139/2023