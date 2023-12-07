批修例換湯不換藥　議員提兩修訂調整的士車隊申請門檻

本港的士從業員良莠不齊，服務常惹人詬病。政府計劃推出一系措施以改善的士業生態。有工會背景的議員認為當局提出的士車隊方案並不完整，並指相關條例草案予人「換湯不換藥」的感覺，聲言會「潑冷水」之餘，並將會趁條例草案進入全體委員會階段時提出修訂。

議員陸頌雄指《2023年道路交通法例(提升個人點對點交通服務)(修訂)條例草案》即將恢復二讀同進入全體委員會階段，而他將代表其所屬工會在全體委員會提出兩項修訂，而第一條修訂內容是申請人所經營的車隊，其擁有的士數目佔其車隊數量的比例不少於5%，而原來建議門檻是10%。降低門檻的用意是希望一些中小型車行、個體車主或的士從業員去成立一些合作社，以便申請成立車隊，藉此引入更多競爭同市場開放性。

另一修訂是申請人已經營的車隊中，維持僱傭關係的司機數目佔其的士車隊的比例不少於50%，而原來建議的比例是10%。他形容10%的僱傭比例只是點綴，無助改變整個的士業生態。他相信僱傭關係可驅使的士司機做好本份，提供高質素的服務一，以維持工作上的保障和僱員權益。他說，政府原來方案只列入行政指引，而非寫在法例裏面，然而寫入法例是較為周全的做法。

他重申，提出修訂旨在為的士服務帶來真正改變，既解決缺乏新血入行的問題，亦為僱員提供一個穩定的工作機會，並提升優質的士服務。而對於打擊非法載客取酬的網約車平台，他敦促政府要有比較清晰的回應，並要盡快展開相關的規管研究。

另一議員郭偉强指改革的士服務乃社會共識，但會對成立的士車隊的建議「潑冷水」，因的士服務出現問題的主要原因是司機不足，即使成立的士車隊，能否吸引到新血入行實屬疑問，而觀乎業界對成立車隊之說多持觀望態度，反應可謂冷淡。

對於提升僱傭比例的修訂，他指雖有人質疑會否出現司機怠工，虛報或漏報的情況，但以當今科技，的士幾時開車、幾時有客、有無人在後座或者乘客位，其實都好清楚，他認為不單止行車記錄儀，車廂都要有攝錄鏡頭，以保障司機權益，而業界亦可在底薪以外，按程、按錶或按距離分紅，激勵司機勤力工作，當受僱的士從業員有更佳保障，方可吸引新血入行，改善業界面對人手不足的困難。