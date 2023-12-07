癌症確診獲大量資訊80%未能辨真偽　40%採用網上建議後感不適

確診癌症後，不少患者除了聽取醫生講解，亦會自行尋找相關資訊。有抗癌機構調查發現，受訪患者在確診後首3個月平均接收90項癌症資訊，當中逾70%並非來自醫護人員或醫療機構，有80%患者稱未能判斷網上資訊的真偽，更有近40%患者採用戒口等網上建議後感到不適。調查機構建議，癌症患者應在官方網站尋找面對來自網站或親友分享的資訊，宜諮詢醫護人員。

香港防癌會於9月至11月期間，以問卷訪問236名癌症患者及照顧者，發現受訪者每次見公立醫院腫瘤科醫生時間平均僅13分鐘，私家醫院平均僅24分鐘，有51%受訪者曾因時間不足，而無法解決所有疑難，當中有77%人會轉到上網找資料。調查又發現，自確診後首3個月，受訪者平均接收90項資訊，惟當中多達72%並非來自醫護人員或醫療機構；有65%受訪者會上網求證相關資訊，另有近40%會自行用常理判斷，惟近60%受訪者表示獲取及理解健康資訊有困難，更有68%認為病友的親身經驗較醫生更值得信賴，情況令人擔憂。

現年64歲的傅太，於兩年多前確診第四期肺癌，她指初時症狀似感冒，惟多番求醫卻不斷尾，後在中醫的建議下到醫院進行醫學影像檢查，「少少兩聲咳，以為最多第二期，點知係第四期。」 她憶述，除了自行上網查閱，親友又分享大量資訊，初時以了解治療方案為主，後來看到「第幾期、存活率等，睇得多都覺得灰，變成自尋煩惱。」遂於2、3個月後，決定不再查看相關資訊，跟從醫生建議專心治病。傅太現正接受免疫治療，病情穩定。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生表示，癌症患者應善用見醫生的時間，覆診前應做足準備，例如將最關心的問題有系統地羅列，亦可詳細記錄病情發展，包括用藥情況等，方便醫生查閱。林續指，有研究顯示，相比健康素養較高的癌症患者，健康素養較低者出現嚴重藥物不良反應比率高出18倍；而健康素養正是指一個人獲取、理解、判斷及應用健康信息的能力。他建議，患者平日可學習如何獲取可靠有用資訊，例如善用政府、醫管局或認可非牟利機構等的資源。