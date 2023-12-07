調查指逾五成受訪者認為明年樓價再跌　近4成大企業傾向裁員

香港經濟低迷。有會計師公會今日（7日）公布來年經濟及商業前景調查，發現有逾5成受訪者認為樓市價格會進一步下跌，有近3成預計企業收入會減少，亦有近4成大型企業傾向裁員。該公會認為面對經濟阻力，認為大多受訪者對經濟較審慎或保守，利率高企對資本市場和樓市帶來壓力，當中商用住宅可能會下調需要在利息、就業率和經濟支持才可以穩定樓價。

澳洲會計師公會在上月就2024年香港經濟及商業前景進行調查，訪問208名香港會計和金融專業人士，發現只有不足4成受訪者預期香港GDP會有輕微增長，有近3成更預計企業收入會減少，更有超過5成受訪者認為樓市價格會進一步下跌，當中預期樓價下跌得最多的為寫字樓。另外，有約4成大型企業，即僱員人數100人或以上的公司考慮裁員，而僱員人數小於100人的中小企則有44%考慮增加人手。

該公會的大中華分會會長呂志宏指大多受訪者對經濟較審慎，大眾一般會留意國際政治環境，但認為2024年下半年可能利息有調整有助恢復經濟，總體而言明年有較大挑戰，因此估計香港經濟增長低於3%，與全球經濟發展相約。

他又認為要穩定樓市最重要為利息、就業率和經濟環境支持才可以穩定樓價，又估計寫字樓價格可能會下調，原因包括疫後習慣在家工作，令不少企業可能因此減少所需的工作空間，令寫字樓價格下調。

至於大企業傾向裁員，呂志宏解釋是因為大型企業過去投放資源做數碼轉型，認為完成後會有收穫，令機構會開始自動化，人手因而會減少。而小型企業會增加則因為過往疫情間都有裁員，現時預期經濟恢復，所以增聘人手。