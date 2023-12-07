地產富商子兩項藏毒罪成被判監22個月　官：被告重犯風險高

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，曾因多次惹上涉及毒品及其他性質的罪行而出入監房。鄒於2010年因販毒被判囚17年，但在出獄後不久又再犯案，涉及販運冰毒、可卡因及氯胺酮（俗稱K仔）。鄒於早前經審訊後被裁定兩項販毒罪不成立，但被裁定兩項交替的藏毒罪成，今（7日）於高院被判監22個月。暫委法官黃崇厚指被告守法意識薄弱，過往刑事紀錄差劣，出獄後不久再犯，重犯潛在風險相當高。

被告鄒漢光（65歲），報稱商人。鄒原被控兩項販毒罪，指他於2021年4月13日，在九龍尖沙咀棉登徑5號外，非法販運13.74克冰毒、2.47克可卡因及0.22克氯胺酮。他另被控於同日在私家車内，非法販運内含0.36克冰毒的1毫升液體（俗稱冰水）。鄒於審訊後被陪審團裁定兩項販毒罪不成立，但兩項交替的藏毒罪成。

辯方求情指，已婚被告於2019年中在父親的公司工作，自2021年因不開心而再吸食毒品，戒毒所報告不建議判處被告進入戒毒所，他亦已被還押14個月，望可判處即時獲釋刑期。法官判刑指，被告過往刑事紀錄差劣，自1975年起已因經營賭博場所及傷人等罪被判罰款，自2004年起開始干犯毒品相關控罪，2010年更因販毒罪被判監17年，其後上訴獲減刑1年。法官認為被告守法意識薄弱，出獄後又再濫藥，認為應判監。在考慮被告服刑期滿不久後再犯等因素後，法官就兩罪判囚22個月。

據控方案情指，案發當晚，被告於案發地點下車後，被執法人員發現形跡可疑，遂截停搜查，於褲袋內搜出18小包毒品，及在車內搜出5枝俗稱「冰水」的毒品。被告警誡下稱涉案毒品是自用。

案件編號:HCCC 92/2022