地契續期擬訂新機制　公告時間延至到期前最少6年

自2025年起本港將會有不少地契到期。為免安排過於繁複，發展局今日(7日)公布《政府租契續期條例草案》，透過法例設立恒常機制，由政府定期刊憲，以精簡及有序方式分批為地契續期，當中建議將續期公告刊登由原先計劃提前3年，改為提前最少6年。草案將於明日(8日)刊憲，並於下周三(13日)提交立法會進行首讀。

本港的土地業權絕大多數為「土地租借權」即「Leasehold」，大部分市民居住的私人樓宇均屬「土地租借權」之類別，至2025年將有大量地契會到期。惟現行地契續期方式繁複，故政府建議用刊憲形式為地契續期，在今年5至8月諮詢立法會和業界人士後，計劃於每批到期地契的到期日6年前刊憲，傾向以「負面清單」形式，僅列出不獲續期的地契。而本港有8個領事機構及國際組織擁有物業或土地，未來同樣會受此例影響，並需獲中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署批准才可獲得或處置房地產，故續期與否亦同樣受制於公署決定。

政府表示，一直按照1997年7月公布的土地政策處理地契續期事宜。按照該政策，《條例草案》所涵蓋的一般用途地契，即特殊用途地契以外的住宅、商業、工業地契，一般會獲政府予以續期50年而毋須補繳地價，惟須每年繳納相當於應課差餉租值百分之三的地租。

《條例草案》訂明，地政總署署長須於每批地契到期前最少6年，於憲報刊登「續期公告」及「不予續期列表」，宣告「續期公告」上指明的地契將會獲續期，除非地契被列於「不予續期列表」。地契續期後會保留原地契條款，並按1997年土地政策加入50年期、毋須為續期本身補地價、但須繳納隨應課差餉租值每年調整而計算的地租的續期條款，以及有關保障政府執管權的必要條款。原地契下所有權益、產權負擔和權利均以原狀過渡。

此外，按照外交部駐香港特別行政區特派員公署的指示，《條例草案》訂明，駐特區領事機構和在特區享有特權及豁免權的國際組織代表辦事處擁有而用作辦公用房、館長寓邸或館員住房的房地產買賣包括續契等事宜，由於屬外交事權，亦須繼續按公署就相關房地產並自2022年6月生效的要求，於地契到期前先取得公署批准，再加上政府的續期批准，地契才可獲續期。如有關物業是多層大廈的某個單位，上述要求只適用於該單位，同一大廈內其他單位不受影響。