首11個月逾3000萬旅客訪港　當局指會帶頭搭台鼓勵消費

港府早前舉辦一系列刺激經濟活動，包括夜繽紛等，惟成效平平。文化體育及旅遊局今日（7日）聯同多個政策局與餐飲、零售業界舉行會議，商討鼓勵本地消費措施。文體旅局局長楊潤雄會後表示，本港首11個月訪港旅客人數超過3000萬，業界表示於聖誕及農曆新年期間，會繼續推出餐飲及商場零售優惠，強調鼓勵消費為全社會的事，而政府會「帶頭搭台」鼓勵消費。

楊潤雄指，旅發局未來會舉辦多項盛事，包括有8場冬日煙花匯演、跨年煙花表演，亦有花車巡遊，期望可帶動市民消費，業界更會繼續陸續推出優惠，將會適時公布。楊又表示雖然現時有人指香港服務變差，他不排除有人服務質素欠佳，但認為大部分都十分良好，而本港服務業的服務質素為政府重視的事項，又相信如果業界可以找到方向，仍有商店大排長龍，重申政府會致力帶動氣氛。

至於著名巨星Taylor Swift不來港舉行演唱會，楊指各人有各人的考量，但強調紅磡體育館訂場人數長期爆滿，證明局方有推出各項活動，又提到最近尖沙咀有知名品牌在維港舉行活動有關影片有1億人觀看，相信可宣傳香港。

被問科學館搬遷原因，楊指施政報告有10年文化建設藍圖要有新博物館，去年亦就博物館作出研究，未來有計劃設流行文化館、非物質文化博物館，認為現時文化博物館可轉至其他館更適合，例如李小龍館到流行文化館、粵劇到非遺館，強調未來不一定不會重建文化博物館，強調如果未來有需要可以再復建，籲大眾「唔好混為一談」。至於科學館問題，楊指在思考將文化博物館分拆後會在舊址重建科學館，並進行擴建。

他又相信大眾對每一個展館會有不同意見，年中會再向立法會提交文件再作諮詢，早前的文件非決定方案，只是希望聽取意見，非要求議員在短時期決定，強調會再聽意見。