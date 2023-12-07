向工人收賄及盜竊4罪成　前工頭還押至12.20判刑

廉政公署早前落案起訴一名紮鐵工程分判商時任「工頭」，涉嫌在3個月內向一名工人收賄逾兩萬港元，以協助對方繼續受僱於該分判商。涉案「工頭」否認3項代理人接受利益及一項盜竊罪受審，今（7日）在粉嶺裁判法院裁決。裁判官不相信工人誣捏被告，裁定4罪全部罪成，下令被告還押至12月20日判刑，期間為他索取背景報告。

44歲被告潘銳其，為黃崢工程有限公司前「工頭」，他被控4項罪名，即3項代理人接受利益及一項盜竊罪。案發時，被告負責監督工人在兩個工程項目的地盤工作。他於2021年3月初介紹一名男子加入黃崢工程任職半熟練技工，日薪為1,500港元。

被告涉嫌於2021年4月至6月期間，從該名半熟練技工接受3筆賄款共20,600港元，以協助對方繼續受僱於黃崢工程。廉署調查發現，被告涉嫌向該名半熟練技工索賄，賄款為每個工作天400元。由於被告持續向該名工人索賄，該工人最終於2021年7月向黃崢工程辭職。被告又涉嫌於2021年8月偷取該名半熟練技工1.2萬港元。調查顯示，被告涉嫌將該名半熟練技工的一張薪金支票兌現，把對方1.2萬港元的工資據為己有。

案件編號：FLCC1127/2023