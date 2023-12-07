今年第三季多113人染HIV　46%涉同性或雙性性接觸

衞生署衞生防護中心今日(7日)公布，本港今年第三季錄得113宗愛滋病病毒(HIV)新增個案；自有紀錄以來，累計11,943宗呈報病例。新增個案中有46%人透過同性或雙性性接觸受感染。同期愛滋病(AIDS)則新增28宗，累計共2,468宗個案。至於最常見的愛滋病界定疾病依然是肺囊蟲肺炎。

今年第三季新增的113宗HIV個案涉及92男21女，當中52人透過同性或雙性性接觸受感染，佔整體46%最多；而透過異性性接觸受感染人數為29，佔25.7%；另有1人透過注射毒品受感染，以及1人透過母嬰傳播；餘下30宗個案的傳播途徑則因資料不足而暫時未能確定。

AIDS方面，28宗新增個案當中有12宗透過同性或雙性性接觸受感染，佔42.9%；13宗透過異性性接觸受感染，佔46.4%；餘下3宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。防護中心提醒，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恒常及正確使用避孕套，以減低感染愛滋病病毒的風險。