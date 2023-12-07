擬增引入非本地護士途徑　部分受僱滿5年可免試在港註冊

港府向立法會提交草案，建議新增引入非本地培訓護士的新途徑，包括設「有限度註冊/登記護士，以及「特別註冊/登記護士」，來港後均只可在指定機構任職。特別註冊護士在港受僱滿至少5年，將可獲在港正式註冊資格，而毋須再考執業考試。不過，非本地護士須強制持續接受護理教育，執行方式和內容由護士管理局決定。

政府表示，本港護士人手短缺日益嚴重，截至去年底，每1,000名人口只有9.1名護士，比例落後於加拿大、法國等已發展國家。與此同時，醫院管理局及衞生署上年度分別流失2,940及163名護士，流失率達10.9%及11.4%，大部分並非因退休而離職。而最新法例要求院舍的最低護士人手逐步增加，預計院舍將要額外僱用約480名護士。不過，當局指縱使已透過增加護理學額等方式訓練更多護士，但預料普通科護士的人力差距會在中短期持續擴大，難以解決迫切的人手問題。

為此，當局打算參考引入非本地培訓醫生的經驗，建議新設「有限度註冊或登記」和「特別註冊或登記」兩項途徑，在毋須通過考試下將非本地護士引入香港。兩種途徑來港的護士均需在外地取得相關資格，課程內容大致可與護士管理局認可的課程比擬，並且要有至少1年或3年的全職臨床經驗。

其中，有限度註冊/登記護士的執業範圍將受限制，護士管理局可按其經驗施加執業條件。當局期望能吸引有能力在衞生署、醫管局、安老院及殘疾人士院舍工作的護士，協助解決人手短缺的問題，應付急增的服務需求。不過，他們不能轉為正式註冊護士。

特別註冊/登記護士的執業範圍則不受限制，當局希望吸引有能力應付公營診所和醫院中各種臨床工作環境，並具有潛力正式加入本地護士專業的護士。他們只要在港工作滿5年，表現獲機構根據護士管理局所訂的準則，評為良好及勝任，便可申請正式註冊，毋須參加執業考試。港府亦建議設立暫時註冊/登記安排，供其他地方護士在港學術交流和臨床示範，為期可達兩周，以便利短期的學術或專業交流。

護士協會主席謝健強則認為，護士管理局需為非本地培訓護士把關，而非單由僱主審視工作表現。病人政策連線主席林志釉認同從海外引入合適醫護人才，填補本地公院的短缺「解燃眉之急」，但指非本地培訓護士只能應急，不可依賴，尤其未數數年本地醫護學生陸續畢業，人手將變得充裕。當局需因應市場需求、本地人手供應及非本地護士表現，檢討引入護士政策。