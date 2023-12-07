英基前主任涉索賄案　與14名行賄家長等明年11.14開審

廉政公署早前落案起訴1名國際幼稚園前行政主任，指她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬港元，以助對方子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，另有10名家長則因涉嫌提供賄款被控。廉署其後再起訴3名家長及1名商人，指4人亦涉案，行賄共34萬港元，控以4項串謀使代理人收受利益罪。前行政主任早前表明將承認9項控罪，並出庭指證其他被告。法官早前已裁定兩案須合併處理，就涉及4人的案件今日(7日)於區院提訊。法官下令該4人與涉及另外10名家長的案件，同定於明年11月14日開審，並於明年9月16日作審前覆核。

原本被分成兩案的首案涉及11名被告，首被告林珍妮(53歲)為英基烏溪沙幼稚園前行政主任，她被控8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及1項代理人索取利益，她表明承認當中9罪，其餘控罪將於法庭存檔。10名被控的家長依次為黃詠雯、劉映均(前稱「劉慧德」)、馬賢文、李洁冰、林泯希及其丈夫張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍及其伴侶李俊朗(34至44歲)，他們分別被控上述8項串謀罪名，江另被控1項煽惑代理人索取利益罪。

至於涉及4名被告的案件，分別是黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦(33至45歲)，各被控1項串謀使代理人收受利益罪名，指4人於2018年9月4日至2021年3月1日，與林珍妮串謀，使作為代理人的林，在無合法權限或合理辯解下接受共34萬港元，致使英基向4名學童提供英基國際幼稚園(烏溪沙)的幼兒班學位。

案件編號：DCCC 603/2023