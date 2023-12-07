社會高齡化問題突出　政黨倡北都建長者安居中心

據政府統計處最新數據，65歲或以上的巿民已達到163萬，佔整體人口的21.9%，長者問題極為突出。經民聯今日(7日)發表長者安老問題研究報告，敦促政府改變過往零碎的安老措施，盡快完善養老、敬老、 安老、護老的「四老」政策，並趁規劃北部都會區的機會，預留建設長者安居中心的區域，向年滿65歲長者免審查發放生果金、維持兩元乘車優惠及設立「社區長者服務基金」等。

經民聯主席、議員盧偉國指，目前每5個港人就有一個是長者，然而10個長者4個窮。由於長者拼搏大半生，社會應給予他們更大的支持和關顧，促請政府把安老工作視為施政的一個重點，制定全面安老政策藍圖，定出具體目標和長遠規劃。地產及建造界議員龍漢標指過往的城巿規劃並未考慮到長者安居，以致今日的安老院舍多位於舊區或公共屋邨，且宿位不足，環境亦不理想，加上社會邁向高齡化，問題勢必雪上加霜。他認為北部都會區除發展創科和高增值產業，亦可為長者安老創造條件。建議在北都劃出部份地區，建設具規模的長者安居中心，並藉此發展相關的醫療餐飲零售和服務設施，以及提供不同模式如終生租賃，或按年或每月繳租等以滿足不同的安老需要，期望政府儘快為北都發展定案。

議員梁美芬主張向年滿65歲長者免審查發放生果金，以及降低醫療券年齡門檻，只要年滿60歲即可領取，同時增設牙科醫療券，推動樂齡科技普及化。至於兩元乘車優惠必須維持，鼓勵長者多外出並發揮餘熱，如當義工或顧問等，同時要把握銀髮經濟機遇，釋放長者消費力。

鑑於長者往往是騙案的受害人，議員陳祖恒認為要線上線下全方位打擊騙案，守護長者血汗錢。具體措施包括強官方防騙App效能，設立網上舉報平台，讓市民舉報可疑電話、電郵、網站，並打擊以「保健公司」等作招徠、專門向長者下手的詐騙街舖，銀行制訂長者提款轉帳防騙機制，及時介入疑似詐騙個案。

議員陸瀚民則建議設立「社區長者服務基金」，並要求區議員和關愛隊為長者提供服務，成立獨居長者和雙老家庭關懷隊，進行全港普查。以及建立大數據庫， 加快落成各個「人人暢道通行」項目，方便長者出行。