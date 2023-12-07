黃竹坑警車與私家車相撞　無人受傷

今日(7日)網上有照片流傳，顯示一輛黑色私家車，在駛至港鐵黃竹坑站近南朗山道交界，與一輛沿香葉道往海洋公園方向行駛的警車相撞，意外後有警員落車了解。

警方表示，事發於今日下午約5時，一輛警車沿黃竹坑香葉道往海洋公園方向行駛，在駛至香葉道與南朗山道交界，與一輛沿南朗山道往黃竹坑道行駛的私家車相撞。意外中，私家車50歲外籍男司機、及警車司機均沒有受傷。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。12月4日，一輛警察電單車在元朗公路，越線爬頭時撞路壆自炒。11月12日，一輛警車沿青山公路荃灣段駛至大河道交界時，撞及一輛的士。警車車頭損毀，泵把甩脫，意外中無人受傷。11月9日，粉嶺沙頭角公路3輛警察電單車互撼，1名警員手腰受傷送院。9月28日，一輛警車沿荃灣德士古道行駛時，懷疑衝紅燈險撞及一輛右轉私家車。

9月17日，一輛警察電單車沿北大嶼山公路行駛期間，撞向前方一輛私家車後翻側，幸事故中無人受傷。9月3日，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑似「發緊夢」，追撞前面一輛的士。8月21日，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，所幸車毀人未傷。