山手作開邊紅棗二氧化硫超標　盞記金絲棗含未標明添加劑

「山手作」的山手作開邊紅棗樣本被驗出防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。另一個「盞記」的金絲棗樣本驗出二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。食物環境衞生署食物安全中心呼籲市民停止食用受影響批次產品。

涉事的山手作開邊紅棗產地為中國，淨重500克，日期前最佳是2024年9月30日，經銷商是裕生貿易有限公司。另一款盞記金絲棗產地是中國，淨重605克，日期前最佳是2024年10月31日，包裝商是君政國際有限公司。

食安中心透過恆常食物監測計劃，分別從一間網上商店及元朗一間零售店檢取上述紅棗和蜜棗樣本作檢測。山手作開邊紅棗樣本的二氧化硫含量為百萬分之1,400，超出《食物內防腐劑規例》(第132BD章)上限的百萬分之1,000；而盞記金絲棗樣本的二氧化硫含量雖然低於法例列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。

中心已知會涉事商戶和經銷商/包裝商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商/包裝商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。