商人旺角交易泰達幣受騙　兩男女被捕檢400萬「練功券」

執法部門昨日(6日)接獲一名40歲虛擬貨幣男商人報案，指他早前透過社交平台接觸到一名自稱為虛擬貨幣找換店負責人，聲稱可替其套現泰達幣。事主遂於昨日中午親身到旺角聯合廣場一舖位交易，當時舖位有一名自稱店員的中國籍男子，向事主展示4疊以保鮮紙包裹、面值1,000港元的紙幣，事主便將價值400萬港元的泰達幣，轉到對方提供的虛擬貨幣錢包。

不過，該男子以未收到上司指示等藉口作推搪，拒絕將現金交給事主，事主懷疑受騙報案。人員到場經調查後，證實該4疊現金，除了頭尾2張為真鈔外，其餘均屬於印有「練功券」字樣的偽鈔。最後，人員檢走4,000張偽鈔、8張真鈔及一部數錢機，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」罪，拘捕該名報稱無業的27歲男子。

至今日(7日)下午，人員在深水埗區以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕另一名租用上述店舖、報稱時裝售貨員的37歲女子，她現正被扣查。人員調查得知，該虛擬貨幣找換店在香港並無公司註冊或商業登記，約於兩周前開始租用該店舖。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。