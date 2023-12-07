大學聯招體育及教育課程爭崩頭　平均42人爭1個學位

大學聯招辦法(JUPAS)昨日(6日)晚上截止申請，據多間資助大學提供的申請數據顯示，5大競爭激烈課程，以教育及體育課程為主，其中有大學體育教育、歷史教育課程平均42人爭1學額，稱冠全港。而醫科、工學及工商管理學繼續為熱門學科，有大學工商管理課程錄得逾2,000人報讀。

據5間資助大學提供的聯招首輪申請數字，以首三志願(Band A)計算，競爭激烈課程學額大多相對較少。競爭最激烈的教大體育教育榮譽學士課程只有26個學額，卻有1,103人報讀；416人報讀的歷史教育榮譽學士課程亦只有10個學額，兩課程平均42人爭1學額。提供17學額的中文大學的健康與體育運動科學課程亦吸引697人報讀，平均41人爭1學額。教大運動科學及教練課程亦平均37爭1學額。

最多人報讀的是中大工商管理學士綜合課程，有2,209人報讀，爭222學額；中大理學課程亦有1,889報讀，爭352學額；香港大學護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，亦有1,646人報讀，爭210學額。中大護理學課程亦有1,542人報讀，爭217個位。

至於浸會大學首3個最多學生報讀的課程則為工商管理學士(榮譽)、社會工作學士(榮譽)，以及體育及康樂管理文學士(榮譽)課程，分別有1,004、772、753人報讀。其中以體育及康樂管理文學士(榮譽)課程競爭最為激烈，只有22個學額，但高達753人報讀，即平均每34.23人爭1學額。

此外，嶺南大學方面，最多人報讀工商管理(榮譽)學士，Band A報讀人數達536人，爭137學額；至於競爭最激烈的首3個課程為動畫及數碼藝術(榮譽)文學士、社會科學(榮譽)學士心理學，及社會科學(榮譽)學士社會學，分別有401、266、209人報讀，平均每26.73、12.67、12.29人競爭1學額。

錯過申請日期或想更改課程選擇的申請人，可於明日(7日)上午9時起至明年5月29日遞交申請，並繳交810港元費用。