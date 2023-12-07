再錄2宗登革熱傳入　患者曾參加泰國遊學團

衞生署衞生防護中心今日（7日）正調查一個登革熱感染群組，涉及兩宗有流行病學關連的外地傳入個案，病人曾於11月19日至24日期間參與一個泰國遊學團，並居住於當地一個鄉村度假村。中心已對遊學團的其他同行人士展開流行病學調查，初步調查顯示，另有3名參與者出現病徵，調查仍在進行中。

首宗個案涉及一名早前公布的16歲男病人，過往健康良好，自11月29日起出現不適、肌肉骨骼疼痛及發燒等病徵，及後於胸部和背部出現皮疹。他同日到嘉諾撒醫院求診，並於11月30日入住瑪麗醫院，病人現時情況穩定。初步調查顯示，病人在泰國遊學期間，居住當地一個鄉村度假村；並曾到森林遠足及被蚊叮。第二宗個案涉及一名43歲男病人，他是首宗個案病人的遊學團同行人士，過往健康良好，自11月26日起出現發燒、肌肉痛和皮疹等病徵。他分別於11月28日、12月3日及4日向私家醫生求診；病人現時情況穩定。

中心表示，最新監測數據顯示，一些亞洲地區包括孟加拉、馬來西亞、台灣和泰國的登革熱個案數字較去年同期為高，再次呼籲市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，以及採取防蚊和個人保護措施。