長者接種呼吸道合胞病毒疫苗　防三疫夾擊

本港近月持續出現呼吸道合胞病毒（RSV）個案，一般病徵與傷風、感冒相似，但部分高危人士感染後有機會出現嚴重病徵，如肺炎、呼吸困難或脫水等情況，嚴重更會致死。適逢冬季流感高峰潮將至，香港或會出現「三疫大流行」，即新冠、流感及RSV同時爆發。過往預防RSV感染只能靠時刻保持個人及環境衞生，現時亦無特效藥治療感染，本港最近成為亞洲首個地區引入RSV疫苗，助長者建立更全面保護屏障。

港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅表示，RSV感染的常見病徵包括流鼻水、咳嗽、頭痛、食欲減退、身體感到痛楚或軟弱無力等，大部分感染RSV的健康人士也可在約1至2星期內痊愈，但高危人士如60歲以上長者、患有長期病患人士和免疫系統不全人士，一旦感染便有機會出現嚴重併發症，例如肺炎或中耳炎，患者須服用抗生素；若出現脫水和呼吸困難情況，更要接受靜脈輸液，以及使用氧氣或呼吸機作為支援性療法。他指出，RSV無論在死亡率丶導致併發症的機會丶患者需要使用氧氣治療或呼吸機的機會，也較流感為高，而回顧過往數據，RSV感染數字有上升趨勢，其中以老人或殘疾人士院舍最高危，如感染數字上升情況持續，便有機會出現不同院舍的群組爆發。

過往長者要預防RSV感染，只能靠時刻保持個人和環境衞生預防，而且RSV沒有任何特效藥可醫。隨着醫藥進步，RSV疫苗於近年面世，長者可以透過接種疫苗以建立更全面的保護屏障，本港繼歐美及加拿大等地後，成為亞洲首個地區可接種RSV佐劑疫苗。溫志堅表示，疫苗一般而言對於60歲以上人士，以及至少患有一種長期病的長者，包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病，保護力約為80%至95%。

溫志堅續指，接種RSV疫苗常見反應包括疲勞、發燒丶頭痛、惡心丶肌肉或關節疼痛及注射部位疼痛等，即使過去曾感染RSV，接種疫苗也可幫助預防未來因RSV感染而引發的呼吸道疾病。