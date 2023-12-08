東方日報A2：吸血貴利衰到貼地　借5000還16萬未斷尾

本港經濟每況愈下，股市樓價連番破底，物價飛漲更令基層入不敷支，惟港府無能視而不見，間接造就高利貸集團向打工仔埋身「搵食」。執法部門根據線報，本周搗破一個由黑幫操控的電話放數集團，拘捕主腦、骨幹等共22人，檢獲現金、名錶及跑車等逾500萬元贓物，更揭發「大耳窿」儼如吸血鬼，以高達2,950厘年息，並附帶遲交款1分鐘罰息1,000元的嚴苛條款，務求把借貸人榨乾榨淨。一名90後失業父親因愛兒開學貸款5,000元應急，卻因「還極都有」最終共借款8萬，但還款近16萬仍未還清，更不斷遭歹徒追債滋擾。

鑑於今年首三季在新界北總區，有關涉及收債的刑事恐嚇及刑事毀壞等案件增加，當中主要是上門淋油、電話及短訊恐嚇等案件，大多涉及電話放債活動。人員於本周二及本周三展開代號「鎮惡」行動，瓦解一個由黑幫操控、活躍區內的非法放債集團，並搗破集團位於荃灣一個面積約200呎工廈單位的電話放債中心，同時在新界及九龍多區，分別以涉嫌「以過高利率貸出款項」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等罪，拘捕19男3女（22至48歲），當中包括集團主腦、骨幹成員、4男1女（22至47歲）行動組成員以及傀儡戶口及電話號碼登記人。

初步調查顯示，涉案放債集團利用「Cold Call」推銷電話接觸潛在受害人，以毋須審批、快速批核作招徠，吸引大量有現金急需人士。雙方繼而透過通訊軟件聯絡，當放債集團了解受害人家庭背景，並收取其身份證和住址證明後，若不法分子認為他們有把握成功收債，便會把貸款存入借貸人戶口，其過程簡單方便，雙方毋須見面或簽署文件。然而，有關貸款利息及手續費高昂，受害人每星期要還利息直至還完為止。

其中一名曾任職餐廳的27歲男受害人，因疫情失業陷入財困，山窮水盡下因讀小學的兒子開學，遂向非法放債集團借5,000元，但他實收只得3,700元，被扣的1,300元為借貸手續費，而每星期要還800元利息，直至清還所有本金始算還清借款。不過，當中有極苛刻條款，規定借貸人每遲交款1分鐘，便要罰款1,000元。該名受害人先後借款8萬元，但其後他還款近16萬元仍未還清，至最後他仍不清楚欠債數目，當中涉及利息高達2,950厘。

受害人一旦無力還款，高利貸放數集團行動組成員，便會以例如上門淋油、電話及短訊恐嚇等手段，迫使事主及家人還錢。此外，該不法集團利用傀儡銀行戶口收取還款，並由骨幹成員取走用作購買名貴物品，分別自用或變賣藉此把黑錢洗白。行動中，人員檢獲85萬元現金，以及共值逾370萬元的金器、名錶及一輛約值80萬元的保時捷跑車等奢侈品，同時檢走49部電話、銀行卡及大批借貸紀錄等。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

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