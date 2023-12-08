黃仁龍倡由高層次領導統籌推廣精神健康　以便調撥資源避免重疊

本港早前發生有受精神健康困擾的人士傷害其他人事件，近期亦發生多宗學童或青少年自殺案，均引起社會對精神健康的關注。精神健康諮詢委員會前主席黃仁龍接受電台訪問時表示，在推廣精神健康上，要了解問題本質，不能「高高在上」剖析問題，需要走到有需要人士前，了解他們的難處。他期望政府認真考慮會否由高層次領導、統籌跨部門推廣精神健康，以便調撥資源，避免重疊。

他指出，精神科專科醫生人手不足是不爭事實，建議政府參考外國經驗，增設精神科專科社工，擴闊有關服務光譜，令有需要人士更快得到服務。此外，不少在社區的精神復原人士及照顧者較為隱蔽，要更主動接觸他們，例如可派專業人員或曾有同樣經歷人士，趁覆診時段，到門診向他們講解相關資訊及服務。

另外，黃表示，應將學童精神健康放在首位，最近提出的「醫社教」協作計劃，可參考外國經驗，投放更多資源，在學校安排專人負責統籌精神健康的工作。對於是否需要暫時取消部分考試，黃表示不同意「一刀切」的做法，因為涉及系統性問題，做法不現實，各學校情況不同，應更針對性處理問題。他相信過去疫情帶來不少影響，亦是學童壓力大的主因，政府近日推行以學校為本的「三層應急機制」有助緊急提供協助。