黎智英違國安案12.18開審　聘洋狀司法覆核排期明年4月進行

現年76歲的國安重犯黎智英官司纏身，今日(8日)在獄中度過第4個生日。他因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。當中黎智英就8.18案提出定罪及刑期上訴，其參與非法集結的定罪被駁回，惟組織非法集結的定罪則上訴得直獲撤罪，黎在該案由監禁12個月減至9個月。高院上訴庭今日頒下判詞，就7人往終院上訴的部分上訴理據批出許可證明書。

除本案外，黎智英亦被控2項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪，違反《港區國安法》。案件原定於9月25日正式開庭審理，因法官及控辯雙方律師等仍有案件正處理，建議將審期押後至12月18日正式開審。黎原擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen替其辯護，律政司反對，由高院原訟庭至上訴終院均失敗。經釋法後，黎最終不可聘請外籍大狀代表。黎其後就入境處拒向Tim Owen發簽證一事提司法覆核但敗訴，但黎仍就司法覆核敗訴一事，向上訴庭入紙申請上訴，上訴聆訊已排期於2024年4月16日進行。

黎智英與壹傳媒集團，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契而使用價值5.16億元的將軍澳工業邨駿盈街8號地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益。案件早前在區域法院裁定2項欺詐罪成，黎在2022年12月10日判囚5年9個月、罰款200萬元、取消擔任公司董事資格8年。

另外，壹傳媒黎智英前年8月被捕時，被執法部門檢取了2部手機。黎及後就此入稟提出司法覆核，指手機內涉及新聞材料等資料，認為執法部門無權查閱，高院於是下令把相關資料暫時封存。2022年律政司根據《港區國安法》再申領手令要求搜查。黎就此提出司法覆核，結果被高等法院駁回。他不服判決提上訴，上訴庭同年10月19日頒下判詞，駁回黎的上訴申請。