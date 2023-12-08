石棺藏屍案首被告曾祥欣不服判囚終身　向終院提上訴遭駁回

2016年荃灣工廈揭發石棺藏屍案，3名男子涉嫌設局，用與哥羅芳類近的化學物二氯甲烷焗暈殺死一名男子，再用混凝土製造石棺埋屍。3人受審後，僅被指是指揮者的首被告曾祥欣謀殺罪成判囚終身，其餘兩人則誤殺等罪成。曾祥欣2021年向高院上訴庭申請上訴許可被拒，他今（8日）再向終院提逾時上訴申請。終院法官聽罷申請人陳詞後，即時駁回曾的上訴許可申請，意味着終身監禁成為定局。

上訴申請人曾祥欣案發時29歲，他與同案的劉錫豪(24歲)及張善恒(26歲)，已就本案承認阻止合法埋葬屍體罪，但否認於2016年3月4日，謀殺28歲男子張萬里。經過45日審訊，陪審團在2019年一致裁定首被告曾祥欣謀殺罪成，劉錫豪及張善恒則被裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。劉及張最終判監17年。

申請方今日指，今次上訴重點在於，申請人是否應該與其他被告有着相同裁決。事實上，部分場合其實只得劉錫豪和張善恒，申請人並不在場，故申請人是否領袖，實有斟酌之處。但法官質疑，證供顯示，他曾經找地方殺死死者、購買相應物品，以及叫死者出席會面。申請方所提出的有關說法不著邊際，有證據支持曾祥欣扮演領袖角色。而且，曾祥欣在案發時，知悉與哥羅芳類近的化學物二氯甲烷會令人失去知覺。申請方陳詞後，休庭約15分鐘，便明言本案沒有合理可供爭辯之處，毋須律政司代表陳詞，決定駁回上訴許可申請。

案件編號：FAMC 31/2023