持電槍圖劫來港客逾168萬美元巨款　五匪被判即時監禁6至9年

5名男女於2019年中，涉嫌策劃搶劫身懷逾168萬美元(折合約1,315萬港元)巨款過關來港的男女，惟疑行劫前被埋伏的執法人員制止。在拘捕期間，有疑犯曾手持電槍與人員對峙，人員須拔槍制服疑犯。5人分別被裁定串謀搶劫罪等罪成，今日(8日)在高院被判即時入獄6至9年。法官指，各被告計劃周詳，若非執法人員制止，身懷巨款的男女定被劫。

5名接受判刑的是洪鈞裕、蘇家禧、梁子聰、蘇木建及賴惠珍。他們被控一項串謀搶劫罪，指他於2019年7月3日，在落馬洲新田交匯處，搶劫一對男女逾168萬美元。梁子聰及蘇木建因管電槍，另涉藏武罪。除女被告賴惠珍經審訊後被定罪外，其餘4人均先後承認各自面對的認罪。

法官認為，本案涉及周詳計劃，以5年作量刑起點，因牽涉武器，擬搶劫的涉案金額大、截查期間有車輛被撞，調高量刑起點至9年。就藏武罪，其中梁子聰因曾用電槍指向執法人員，須人員擎槍制止，以30個月監禁為起點；蘇木建則選擇棄置電槍，故採納18個月為起點。顧及量刑整體性等因素，判洪鈞裕和蘇家禧入獄6年，梁子聰入獄7年，蘇木建入獄6年9個月，賴惠珍入獄9年。

案件編號：HCCC 310-311/2020