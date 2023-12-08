18自資院校收生錄按年增長　都大三類課程共增1258人

教育局公布全港自資專上院校取錄自資副學位、第一年級學士學位及銜接學位的收生臨時數字，扣除於2019/20學年停止收生的明德學院及沒有開辦有關課程的明愛社區書院後，餘下26間院校中18間收生錄得按年增長，其中香港都會大學及李嘉誠專業進修學院三類課程的收生總數由去年的3,981人增至5,239人，增加1,258人。另外，樹仁大學預計本年錄取550名第一年學士學位學生，最後實際收生人數達926人，超出68.4%。

眾多自資院校當中，18間院校在三類課程中錄得升幅，都會大學及李嘉誠專業進修學院由3,981人增加1,258人至5,239人，增加31.6%，東華學院亦由964增至1,129人，增17.1%。香港珠海學院亦由60人增加至136人，升幅逾倍。

今學年不少院校都比預期錄取更多學生，樹仁大學預計收生學額為1,060人，最後實際收生達1,354人，其中第一年級學士學位本來只預計收550人，最後實際收生達926人，超出68.4%。另外，香港大學專業進修學院及香港大學附屬學院三科實際收生人數為4,630人，而預期收生人數為3,763，超出867人。

不過，雖然有院校收生人數增加，但亦有不少院校收生人數慘淡，其中能仁專上學院的副學位只得2人入讀。而城市大學專業進修學院（CityU SCOPE）在此3類課程的收生人數由114按年減83，至31人，跌幅73%，全部入讀銜接學位。