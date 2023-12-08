政府提修例容許物理及職業治療免轉介　有議員擔心引起混亂

政府提出修訂《輔助醫療業條例》，希望爭取2024年擬備修訂草案，以容許物理治療師和職業治療師可在指定情況下毋須醫生轉介而直接為病人提供服務。立法會衞生事務委員會會議今（8日）進行會議討論項目，有議員擔心病人不了解可以免轉介的疾病而引起混亂，亦有議員質疑條例「換湯不換藥」，未有參考其他國家做法。

政府指經考慮管理局的建議，以及不同醫療專業早前發表的意見，建議探討修訂《條例》以達致容許物理治療師和職業治療師可在指定情況下毋須醫生轉介而直接為病人提供服務；把持續專業發展訂為5類輔助醫療專業人員（即物理治療師、職業治療師、視光師、放射技師和醫務化驗師）續領執業證明書的強制要求；容許放射技師和醫務化驗師在指定情況下接受中醫師轉介；提供新途徑引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，投入醫院管理局及衞生署服務；及作出其他技術性修訂，包括將「輔助醫療業」正名為「專職醫療業」，以反映有關專業在醫療體系擔當更重要角色。而上述免轉介安排不適用於醫院管理局、政府部門，以及未來的香港首間中醫醫院。

議員林素蔚質疑條例「換湯不換藥」，稱目前非慢性病的街坊也有看物理治療師的需要，詢問當局有否參考其他國家例子，讓物理治療師可在不用規管下可進行免轉介治療。當局回應指物理治療過去「一向冇湯冇藥」，因此不存在換湯不換藥的情況，又稱會參考外國意見，但不是抄外國意見，亦要符合香港情況。

議員陳沛良表示物理治療師在基層醫療名冊的分支名冊之內，可以根據臨床指引提供物理治療服務，但病人本身不知道物理治療的臨床指引，詢問會否出現病人尋找物理治療師但發現不在臨床指引內，後被要求再去普通科門診轉介，指可能引起混亂情況。當局指由於免轉介流程是新安排，而服務聯絡點是地區康健中心，中心會告知會員哪些疾病符合安排，而現有醫管局也有這些安排，即輪候專科的病人可以安排先看物理治療，因此免轉介的概念和醫管局內部安排相近。

另外，本身為中醫師的議員陳永光表示文件指容許放射技師和醫務化驗師接受《中醫藥條例》（第549章）下的中醫師轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查，但質疑為何在第一階段只容許放射技師和醫務化驗師轉介，稱區別對待令市民對私人執業中醫師的專業資格有所誤會，此舉值得商榷和不理想。當局指免轉介服務以往並沒有，改革除要考慮中醫師能力，也要考慮各個專業界別的合作，希望中醫藥委員會加以討論。