流感高峰急症室日均逾5500人求診　當局必要時將重啟北大嶼中心

冬季流感高峰期將至，截至昨日(7日)，急症室每日平均首次求診人次超過5,500，內科病房床入住率達101%，兒科病房床入住率達97%。東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科部門主管李國彪指，復常後，兒科病房床的入住率一直高企，即使暑假期間稍有回落，現時仍處於高水平，但強調仍可應付入院需求。

李國彪續指，兒童入院個案多是呼吸道感染，形容病源「百花齊放、五花八門」，近期個案更有不少超過一種病毒感染，甚至3至4種病毒同時感染。現時入院的個案中，鼻病毒及腸病感染佔四成，而腺病毒及副流感病毒各佔約兩成，他呼籲家長盡快安排子女接種流感和新冠疫苗。

醫管局聯網運作總行政經理李立業表示，隨着天氣轉冷，加上聖誕及農曆新年長假期臨近，醫管局已做好預案及應變計劃，應付服務高峰期，例如一旦兒科入院數目超出該院可應付的病床數目，便會考慮其他措施，包括加開病床，或轉用其他轉科病床，暫時照顧兒科病人。現時北大嶼山醫院香港感染控制中心仍是備用狀態，若情況真的很差，必要時可以啟動。

內地近日湧現呼吸道病例，問到香港現時面對的跨境傳播風險，李立業強調，現時無證據顯示有新病毒感染個案，又指香港與內地交往密切，跨境傳播無可避免，局方會做好準備及監察措施，為病人提供適切治療。瑪嘉烈醫院內科及老人科副部門主管楊耀昌提醒，市民要做足預防工作，除接種疫苗，亦要注意個人衛生，包括勤洗手、到人流多的地方要戴口罩等。