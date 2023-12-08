醫管局小型工程申90億元撥款　款項較上次多40%惹議員關注

立法會衞生事務委員會會議今（8日）就3項撥款建議進行討論，分別為就醫院管理局的小型工程項目提供一次過撥款、在重建葵安工廠大廈作公營房屋發展計劃內的地區康健中心以及保留衞生署衞生資訊與科技辦公室的一個總系統經理編外職位，3項建議均獲委員會同意，但就醫管局小型工程撥款，有議員關注是次撥款較上次申請款項多了40%，又指近日出現多宗醫院安全事故，詢問當局有何監管措施。

政府提出希望向醫管局提供90億元的一次過撥款建議，以便該局施行由2024至25年度開始為期約五年的小型工程計劃，包括多項醫院改善工程、定期維修及主要基本工程計劃的預備工程等項目，每項工程的上限為7,500萬元。

議員陳沛良表示，是次政府為5年工程計劃申請90億撥款，但上一次申請撥款為10年工程計劃申請130億，上升40%，又詢問當局如何控制工程質量，針對廣華醫院的材料問題有甚麼監管措施。當局指以往平均每年撥款13至14億，未來5年每年大概18億，原因由於醫管局轄下所有設施總樓面面積已經由過去的300萬平方米增加至480萬平方米，年老樓宇也由140萬平方米增加至170萬平方米。

多位議員詢問工程質量監管，以及如何追責的問題。議員梁美芬也表示政府合約經常被人「搵笨」，如同啟德郵輪碼頭一樣「冇得郁」，醫院管理局策略發展總監程偉權回應指當有意外發生時，檢視委員會已立刻審視，過往政府倚賴外判承建商的工程三年一檢，但發現方法不理想，因此建議由內部受訓練的人員自己做安全樓宇勘察，大型工程也要符合政府公務工程政府規管，當醫療儀器出現問題，會有合約條款規管，不讓該公司以及其子公司投標，至於手術燈掉落事件也已經向承辦商要求賠款。

議員田北辰指目前共有7個維修總監，撥款的25%是給7個維修總監用內部人員落實維修，詢問如再有「跌、甩」的情況，會否要求如同港鐵做法，48小時內涉事總監一定要出來解畫，而非出新聞稿算數，以及七個維修總監的每年加薪幅度會否和事故次數掛鈎。程回覆指維修總監表現會和增薪點掛鈎，而醫療儀器合約如有不好表現，則停止繼續投標，且供應商提供不好物料的責任也會考慮加入清晰條款。

另外，會上同時討論花費1億5,640萬元在重建葵安工廠大廈作公營房屋發展計劃內的地區康健中心；以及每年約花費299萬保留一個衞生署總系統經理有時限首長級編外職位5年，以繼續支援衞生署的資訊科技發展。兩項建議均獲委員會同意。