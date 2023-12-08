向債仔6歲孫女淋油　上海仔三爪牙判監　其中一人上訴遭駁回

一名小學女生2020年10月在學校門外遭人淋潑橙色液體，警方事後拘捕三名懷疑涉案男子，控告他們普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害等罪。涉案3男早前否認控罪，經審訊後被裁定一項普通襲擊罪成，3人同被判囚3個月，當中1人不服定罪並提出上訴許可申請。上訴庭法官彭偉昌今日(8日)經開庭後駁回其申請，並指案件無可爭辯的地方。據悉，有案中被告為本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的爪牙。

提出是次上訴許可申請的為48歲無業男子陳效智，陳於去年9月服刑完畢並已出獄。陳與另外2人同被控一項普通襲擊罪，指他們於2020年10月22日，在沙田大圍一間小學外襲擊女童X，3人同被裁定此罪罪成。陳是次提出的上訴理據指，原審法官只是就環境證供等推論出陳有份參與襲擊，但上訴方認為證供不足以支持其推論。不過彭官指陳於案發前曾被拍到在附近快餐店拿着與本案裝漆油的紙杯相似的紙杯，陳亦在現場出現等，認為實在有太多巧合。彭官最終認為原審法官的推論合理，故拒絕其上訴許可申請。

據了解，本案其中一名被告為「貼招黨」頭目「金毛文」的黨羽，遇襲女生的外祖父在內地經營茶葉生意，欠下逾千萬港元債務，但遲遲未償還，後來一名泰國華僑報稱可替他擺平，要求300萬港元報酬。不過，有人無支付酬金，因此對方派出黑幫成員毆打事主、刑毀其住所及向其外孫女淋漆油。

案件編號：CACC 127/2022